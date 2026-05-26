Новият собственик на "Левски" вдига фонд "Работна заплата"

Наско Сираков и Атанас Бостанджиев при официалното обявяване на новината за сделката за смяна на собствеността на ПФК "Левски".

Осезаемо увеличение на фонд “Работна заплата” ще има в “Левски” при новия собственик Атанас Бостанджиев, разбра “24 часа”. На 24 април милиардерът влезе във владение на столичния гранд, а седмица по-късно той подпечата 27-ата титла в историята си.

С оглед на участието в квалификациите за Шампионската лига и очакваната подобаваща по този повод селекция ще бъде вдигнат сегашният таван на заплатите при новите попълнения. Има вариант при някои от сегашните футболисти да се подобрят условията в договорите.

Като цяло така “сините” ще се приближат към лидерите по бюджет “Лудогорец” и ЦСКА. Първият дава близо 15 млн. евро за заплати, а вторият над 10 млн.

Спорно е дали “Левски” в момента дори е трети по този показател. В ЦСКА фондът “Работна заплата” също е значителен, а същото важи и за отбор, който дори не е сред първите 8. Това е “Локо” (Сф).

С влизането на Бостанджиев в “Левски” обаче “сините” ще се отдалечат от въпросните 2 клуба по параметри на изплащаните възнаграждения.

