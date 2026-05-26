Меси се размина със сериозна контузия, ще играе на световното

Лионел Меси СНИМКА: instagram/intermiamicf

Лионел Меси е преминал прегледи на лявото подколянно сухожилие - проблем, който го извади от игра при победата на "Интер Маями" с 6:4 над "Филаделфия",  22 дни преди първия мач на Аржентина на световното първенство.

Клубът от Маями потвърди, че 38-годишният футболист е изпитвал "физически дискомфорт", преди да бъде заменен в края на срещата от MLS лигата.

Кратко изявление на уебсайта на американския отбор гласи: „След допълнителни медицински изследвания в понеделник, първоначалната диагноза показва претоварване, свързано с мускулна умора в лявото му подколянно сухожилие. Графикът за завръщането на Меси към физическа активност ще зависи от функционалния му напредък."

Това означава, че аржентинската звезда няма сериозно разкъсване на подколянното сухожилие, което би го извадило от игра за месеци. При мускулно претоварване стандартният период за почивка и рехабилитация обикновено е между 7 и 14 дни.

Меси, който в кариерата си е участвал на пет световни първенства, вече заяви, че ще играе в предстоящия турнир само ако е напълно здрав.

Съставът на Аржентина започва защитата на титлата си на Мондиал 2026 с двубой срещу Алжир след три седмици - на 16 юни.

