Тайсън Фюри и Златан Ибрахимович ще купуват английски футболен клуб

Бившият световен шампион по бокс Тайсън Фюри и бившият шведски футболист Златан Ибрахимович може да станат собственици на английския футболен клуб "Моркамб", съобщава The Sun.

Двамата са дългогодишни приятели от времето, когато Златан играеше за "Манчестър Юнайтед".

Идеята за придобиване на клуба е възникнала след среща между двамата спортисти в Полша, където са работили по рекламна кампания, свързана със Световното първенство. По време на разговора е била обсъдена възможността за закупуване на клуба и по-нататъшното развитие на отбора.

Освен придобиването на отбора, Фюри и Ибрахимович планират да стартират документален сериал в Netflix, с предварително заглавие "Morecambe Rising". Този проект би могъл да повтори успеха на "Рексъм", който се превърна в един от най-обсъжданите клубове в Англия, след като беше придобит от холивудските актьори Райън Рейнолдс и Роб Макелхени.

Фюри има лична връзка с "Моркамб", тъй като живее в града, където се намира клубът, а тренировъчната му база се намира на стадиона на отбора.

Клубът беше на крачка от фалит, преди да бъде временно спасен от консорциума Panjab Warriors. Отборът записа катастрофален сезон и изпадна от Националната лига (петото ниво). През следващия сезон "Моркамб" ще трябва да се състезава в полупрофесионалната лига National League North.