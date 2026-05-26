ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преместиха тренировъчната база на Иран от САЩ в Ме...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22918258 www.24chasa.bg

Моуриньо привлича в "Реал" желан от "Барселона" защитник

552
Защитникът на "Интер" Алесандро Бастони. Снимка: сайт на "Интер"

Португалският треньор Жозе Моуриньо вече е договорил условията със защитника на "Интер" Алесандро Бастони за потенциален трансфер в "Реал", съобщава Defensa Central.

Специалистът, който ще се върне в мадридскиа гранд до дни, е разговарял лично с италианския футболист, за да обсъдят потенциален трансфер. По време на разговора Бастони се е съгласил да примене в "Реал". Цяла пролет Бастони бе спряган за трансфер в "Барселона".

 Португалецът иска да направи Бастони новия лидер в защита на отбора и се надява да финализира сделката възможно най-скоро, тъй като италианският национален отбор няма да играе на световното първенство.

Настоящият договор на защитника с "Интер" е до лятото на 2028 г. Този сезон Алесандро е изиграл 40 мача за миланския клуб, в които е отбелязал два гола и е дал шест асистенции.

Защитникът на "Интер" Алесандро Бастони. Снимка: сайт на "Интер"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)