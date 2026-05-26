Моуриньо привлича в "Реал" желан от "Барселона" защитник

Португалският треньор Жозе Моуриньо вече е договорил условията със защитника на "Интер" Алесандро Бастони за потенциален трансфер в "Реал", съобщава Defensa Central.

Специалистът, който ще се върне в мадридскиа гранд до дни, е разговарял лично с италианския футболист, за да обсъдят потенциален трансфер. По време на разговора Бастони се е съгласил да примене в "Реал". Цяла пролет Бастони бе спряган за трансфер в "Барселона".

Португалецът иска да направи Бастони новия лидер в защита на отбора и се надява да финализира сделката възможно най-скоро, тъй като италианският национален отбор няма да играе на световното първенство.

Настоящият договор на защитника с "Интер" е до лятото на 2028 г. Този сезон Алесандро е изиграл 40 мача за миланския клуб, в които е отбелязал два гола и е дал шест асистенции.