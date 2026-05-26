Маурицио Сари отива в Бергамо, в "Лацио" го сменя Гатузо

Старши треньорът на "Лацио" Маурицио Сари е близо до присъединяване към "Аталанта", твърди трансферният гуру Фабрицио Романо.

67-годишният италиански специалист вече е постигнал съгласие с условията на договор с клуба от Бергамо и се очаква скоро официално да подпише споразумението.

Сари ще замени Рафаеле Паладино, който е начело на "Аталанта" от ноември 2025 г. Под негово ръководство "бергамаските" завършиха сезона в серия "А" на седмо място.

Сари най-вероятно ще бъде заменен в "Лацио" от Дженаро Гатузо, който бе уволнен като селекционер на Италия.