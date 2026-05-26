Преместиха тренировъчната база на Иран от САЩ в Мексико

ФИФА потвърди, че иранският национален отбор е преместил тренировъчната си база за световното първенство от САЩ в Мексико.

Първоначално е било планирано Иран да бъде базиран в Тусон, Аризона, но федерацията е избрала граничния град Тихуана за нова база. Преместването на лагера ще избегне усложнения с визите и екипът ще може да лети директно до Мексико с Iran Air.

Иранският национален отбор ще изиграе първите си два мача от груповата фаза на световното първенство в Лос Анджелис: срещу Нова Зеландия на 15 юни и Белгия на 21 юни. След това Иран ще се изправи срещу Египет в Сиатъл на 26 юни.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.