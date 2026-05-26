Ивайло Чочев пак е "Футболист на Футболистите", Веласкес №1 при треньорите

Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев спечели 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите". Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и е единствената по рода си у нас, защото в нея гласуват всички играчи от Първа и Втора лига - българи и чужденци.





Полузащитникът Чочев, който стана и номер 2 в анкетата Футболист на годината в България за 2025-а година, беше избран за номер 1 в категорията "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 и по този начин дублира наградата си от миналата година. 33-годишният полузащитник изигра 57 официални мача за "Лудогорец" във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави 5 асистенции.

Любопитното е, че Ивайло Чочев победи и в предишното издание на анкетата "Футболист на Футболистите" за сезон 2024/2025.

Сега негови подгласници станаха спечелилите шампионската титла с отбора на "Левски" Евертон Бала и Кристиан Димитров.

За най-добър млад футболист тази година бе избран нападателят на "Славия" Кристиян Балов. За негови подгласници бяха определени футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов.

За най-добър треньор през сезон 2025/2026 професионалните футболисти определиха наставника на "Левски" Хулио Веласкес. Подгласници на испанския специалист станаха Христо Янев (ЦСКА) и Душан Косич ("Локомотив" (Пловдив).

Всички победители ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон 2026/2027.