Тежки съперници чакат вицешампиона ЦСКА 1948 в Европа

Отборът на ЦСКА 1948, който стана третият български евроучастник след шампиона "Левски" и носителя на купата на България ЦСКА, ще пропусне първия кръг на Лигата на конференциите. В него ще участват 52 отбора от страни с по-ниски коефициенти в Европа.

ЦСКА 1948 със сигурност няма да бъде поставен във втория кръг на турнира, жребият за който ще се тегли на 17 юни, а мачовете са предвидени за 23 и 30 юли. Тимът има личен коефициент 3.500, но ще участва с този на България, който е по-висок - 4.212. Това автоматично го праща в урната с по-ниско поставени отбори. Преди тегленето на жребия ще има разбивка, като в потока на поставените има силни съперници, като "Брага", "Аякс", "Копенхаген", "Рапид", "Панатинайкос", но и по-скромни тимове - босненският "Жрински" (Мостар), арменският "Ноа", "Тобол" от Казахстан, "Торшавн" от Фарьорските острови и други.

Има голяма разлика при втория български участник в Лигата на конференциите, в зависимост на това дали той ще бъде "Лудогорец" или "Локомотив" (Пловдив). Баражът, който ще определи последната квота за Европа, е в събота.

Хегемонът от Разград има натрупан коефициент от 28,750, което би му позволило да е поставен не само при жребия във втория кръг, но евентуално да бъде в урната с по-силните тимове дори и в плейофния четвърти кръг, тъй като има малко отбори, които превъзхождат тима от североизточна България, като сред тях дори не са английският "Брайтън" (23.837) или испанският "Хетафе" (19.409).

"Локомотив" (Пловдив) има коефициент личен 2.000, но също ще вземе по-високия на България - 4.212. Това го поставя в същата роля като ЦСКА 1948 и ще трябва да мине по-трудния път, разчитайки на благосклонен жребий.