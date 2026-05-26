Джип гори на бул. "Марица-юг" в Пловдив (Снимки, В...

Голямата звезда на Канада под въпрос за първия мач на световното

СНИМКА: РОЙТЕРС

Контузеният капитан на националния отбор на Канада Алфонсо Дейвис вероятно ще пропусне първия мач на тима на световното първенство следващия месец, но се очаква да се включи по-късно по време на турнира, смята старши треньорът Джеси Марш.

Звездата на тима получи контузия на подколянното сухожилие на 6 май при реванша на "Байерн" (Мюнхен) срещу "Пари Сен Жермен" в полуфиналите на Шампионската лига, а Марш беше попитан дали травмата ще попречи на футболиста да играе на 12 юни срещу Босна и Херцеговина.

„Мисля, че Алфонсо ще играе на световното първенство", заяви специалистът по време на тренировъчния лагер на Канада в Шарлът (Северна Каролина).

„Едва ли ще бъде напълно готов на 12 юни... но ще видим", добави канадският селекционер, цитиран от агенция Reuters.

Алфонсо Дейвис беше сред 32-мата играчи, номинирани за тренировъчния лагер, но Марш разкри, че капитанът няма да бъде в Шарлът, а вместо това ще се присъедини към състава в навечерието на контролата срещу Узбекистан на 1 юни в Едмънтън.

Джеси Марш междувременно удължи договора си с Канада за още четири години до световното първенство през 2030-а, информира Canada Soccer. Американецът пое ръководството на националния тим на страната през 2024-а, наследявайки Джон Хърдман и изведе състава до четвърто място на Копа Америка същата година.

