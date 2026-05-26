Голямата звезда на Канада под въпрос за първия мач на световното

Контузеният капитан на националния отбор на Канада Алфонсо Дейвис вероятно ще пропусне първия мач на тима на световното първенство следващия месец, но се очаква да се включи по-късно по време на турнира, смята старши треньорът Джеси Марш.

Звездата на тима получи контузия на подколянното сухожилие на 6 май при реванша на "Байерн" (Мюнхен) срещу "Пари Сен Жермен" в полуфиналите на Шампионската лига, а Марш беше попитан дали травмата ще попречи на футболиста да играе на 12 юни срещу Босна и Херцеговина.

„Мисля, че Алфонсо ще играе на световното първенство", заяви специалистът по време на тренировъчния лагер на Канада в Шарлът (Северна Каролина).

„Едва ли ще бъде напълно готов на 12 юни... но ще видим", добави канадският селекционер, цитиран от агенция Reuters.

Алфонсо Дейвис беше сред 32-мата играчи, номинирани за тренировъчния лагер, но Марш разкри, че капитанът няма да бъде в Шарлът, а вместо това ще се присъедини към състава в навечерието на контролата срещу Узбекистан на 1 юни в Едмънтън.

Джеси Марш междувременно удължи договора си с Канада за още четири години до световното първенство през 2030-а, информира Canada Soccer. Американецът пое ръководството на националния тим на страната през 2024-а, наследявайки Джон Хърдман и изведе състава до четвърто място на Копа Америка същата година.