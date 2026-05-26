В Шотландия пуснаха банкнота с героя, който ги класира на световно

СНИМКА: РОЙТЕРС

Шотландия пусна в обращение специална банкнота от 20 паунда с изображението на халфа на "Наполи: и шотландския национален отбор Скот Мактоминей, съобщава The Herald.

Банкнотата изобразява футболиста в момент на изпълнение на задна ножица. Илюстрацията е базирана на гола на Мактоминей при победата с 4:2 над Дания в квалификациите за световното първенство през 2026 г. Този гол помогна на Шотландия да достигне до мондиала за първи път от 1998 г. насам.

Прессъобщение на Банката на Шотландия нарече този епизод емблематичен момент, който помогна на националния отбор да се класира за Световното първенство в САЩ. Ще бъдат издадени общо 100 от тези банкноти. Половината ще бъдат пуснати в продажба, други 25 ще бъдат разиграни на томбола, а останалите 25 ще бъдат продадени на търг.

Приходите ще отидат за благотворителна организация за бездомни в Шотландия.

В груповата фаза на световното първенство Шотландия ще играе срещу Бразилия, Мароко и Хаити. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Канада и Мексико.

