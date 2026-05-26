Моуриньо вече работи по селекцията в "Реал"

Считаният за сигурен нов старши треньор на "Реал" (Мадрид) Жозе Моуриньо е подготвил трансферен списък с желани играчи на няколко ключови позиции, съобщава АС.

Португалският спец иска да привлече един или двама централни защитници и първоначално да подсили дясната страна на защитата, както и по-късно да придобие ляв бек. Треньорът също така смята за изключително важно да подпише с креативен халф и дефанзивен халф, способни да се конкурират с Орелиен Чуамени. Моуриньо обаче не посочва конкретни играчи, които би искал да види в "Реал".

Жозе Моуриньо преди това е бил треньор на "кралския клуб" от юли 2010 г. до юни 2013 г. След като напуска мадридския тим, той работи в "Челси", "Манчестър Юнайтед", "Тотнъм", "Рома", "Фенербахче" и "Бенфика".