Сириец е задържан за трафик на мигранти

Капитанът Грозданов и братя Николови вече тренират с националния отбор

Алекс Николов, Алекс Грозданов, босът на федерацията Любо Ганев и Мони Николов Снимка: БФВ

Капитанът на световните ни вицешампиони Алекс Грозданов и братята Алекс и Мони Николови се включват днес към подготовката на волейболните национали за Лигата на нациите.

Заради продължилите до средата на месеца клубни ангажименти тримата ни най-добри състезатели (Алекс е №2 в света за миналата година, Мони №6, а Грозданов №8) получиха по-дълга почивка от селекционера Джанлоренцо Бленджини.

От днес триото вече е в лагера на националния отбор на държавния тим  в Самоков.

Без тях той завърши на второ място в турнира "Силезия къп" в Полша след победи над Украйна и Сърбия и загуба от домакините.

