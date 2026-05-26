Капитанът Грозданов и братя Николови вече тренират с националния отбор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на световните ни вицешампиони Алекс Грозданов и братята Алекс и Мони Николови се включват днес към подготовката на волейболните национали за Лигата на нациите.

Заради продължилите до средата на месеца клубни ангажименти тримата ни най-добри състезатели (Алекс е №2 в света за миналата година, Мони №6, а Грозданов №8) получиха по-дълга почивка от селекционера Джанлоренцо Бленджини.

От днес триото вече е в лагера на националния отбор на държавния тим в Самоков.

Без тях той завърши на второ място в турнира "Силезия къп" в Полша след победи над Украйна и Сърбия и загуба от домакините.