Северният плаж на крайморския ни град ще събере участници в първото плогинг събитие на инициативата - с бягане, но и с разделно събиране и грижа за природата

„Нестле за Живей Активно!“ открива регистрацията за „Мисия: Зелено“ – първото плогинг събитие на инициативата, което ще се проведе на 5 юли от 17:00 ч. на Северния плаж в Бургас. Под мотото „Доброто тича за зелено“ събитието ще съчетае движение на открито, разделно събиране на отпадъци и активности за цялото семейство, като превърне един летен късен следобед край морето в споделена мисия за по-чиста среда.

След силния старт на сезона с „Доброто тича Заедно“ в София, „Нестле за Живей Активно!“ продължава да развива идеята, че активният начин на живот не е само личен избор, а може да бъде и споделена кауза. С „Доброто тича за Зелено“ инициативата добавя нов смисъл към движението - този път с фокус върху отговорното отношение към природата и с малките действия, които оставят видима добра следа. Защото да бъдем физически активни означава не само да правим нещо добро за себе си, но и да се грижим за местата, в които живеем и прекарваме време заедно.

По време на събитието участниците ще преминат по 5 км маршрут от Северния плаж в посока Сарафово и обратно. Всеки ще може да се включи със собствено темпо - с бягане, ходене, самостоятелно или с приятели. В началото участниците ще получат цветни торби за разделно събиране, а по трасето ще бъдат разположени пунктове с доброволци, на които ще могат да предават събраните отпадъци и да получават допълнителни материали. „Доброто тича за Зелено“ няма да бъде състезание за най-бързите, а покана към всички, които искат да оставят добра следа - затова всеки участник ще получи сертификат като признание за своя принос, а основните награди от любимите марки на Нестле ще бъдат раздадени чрез томбола на база стартови номера.

Ключова роля в „Доброто тича за Зелено“ ще имат и Екопак България, който, в ролята си на партньор на събитието, ще осигурят необходимата инфраструктура за разделно събиране и ще се погрижат събраните по време на събитието отпадъци да бъдат предадени за последващо рециклиране.

„Наскоро попаднах на информация, че всеки ден над 3 тона пластмасови отпадъци влизат във водите на Черно море. Това е стряскащо, защото не говорим за далечен проблем, а за морето, плажовете и местата, които всички обичаме и посещаваме редовно. Затова с „Доброто тича за Зелено“ искаме да покажем, че грижата за природата не започва от големите думи, а от малките действия – да се наведеш, да събереш, да не подминеш. В тази мисия имаме нужда от всички – бизнеса, институциите, партньорите и всеки човек, който реши да отдели час и половина, за да остави след себе си по-чиста следа“, коментира Нели Ангелова, маркетинг директор на Нестле България.

Програмата на събитието ще предложи активности за цялото семейство - специална загрявка с Йордан Йовчев и Екатерина Дафовска, детска зона „Нестле за по-здрави деца“, тематични предизвикателства и изненади от любимите марки на Нестле. Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас, Burgas Run Club и Екопак България, а желаещите да участват могат да се регистрират предварително на официалната страница на инициативата.

Повече за:

Плогингът е форма на физическа активност, която съчетава бягане или ходене със събиране на отпадъци от околната среда. Терминът произлиза от шведската дума plocka upp – „събирам“, и английската дума jogging. Форматът възниква в Швеция и постепенно се разпространява в редица държави като достъпен модел за обединяване на личната грижа за здравето с активното гражданско отношение към природата.