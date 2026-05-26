ЦСКА учреди клуб на ветераните, Ради Здравков ще е председател

Във Военния клуб в София днес се проведе Учредителното събрание на Клуба на ветераните на ЦСКА – „Червени армейски легенди", съобщи официалният сайт на "червените". Събитието събра десетки славни фигури от историята на ЦСКА, като за председател на организацията бе избран Радослав Здравков, а за почетен председател – най-успешният български клубен треньор на международната сцена Аспарух Никодимов. Инициативата бе уважена от изпълнителния директор на ЦСКА Вангел Вангелов, спортния директор Бойко Величков и главния скаут Методи Томанов.

Новото сдружение има за цел да възроди традицията на организираната дейност на всички бивши футболисти, треньори, деятели, функционери, обществени фигури и служители, свързали живота си с 31-кратните шампиони.

В Управителния съвет на Клуба влизат генерал-лейтенант Явор Матеев, Методи Томанов, Пламен Марков, Петър Витанов, Галин Иванов, Методи Деянов, Георги Илиев и Валентин Михов.

Сред присъстващите в залата бяха още Стойчо Младенов, Адалберт Зафиров, Сашо Борисов, Ангел Червенков, Тодор Кючуков, Емил Бучински, Костадин Хазуров, Йордан Йорданов, Христо Христов, Гаврил Николов, Ники Кънчев и др.

