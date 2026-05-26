Новият "Камп Ноу" иска финала в Шампионската лига

Правителството на Испания даде зелена светлина Барселона и Билбао да бъдат кандидати за домакини на финалите на Шампионската лига през следващите години, пише вестник "Марка".

Реконструираният "Камп Ноу" в Барселона ще кандидатства да приеме финала в най-силния европейски турнир през 2029 година, а "Сан Мамес" в Билбао е сред спортните съоръжения, които искат да приемат финала на същия турнир при жените за 2028 година. Решението за тези финали ще бъде взето от УЕФА през месец септември. Предложението е било на испанския спортен министър Милагро Толон и е било одобрено от Съвета на министрите.

"Барселона" вече два пъти е приемал финали - през 1989 година: "Милан" - "Стяуа" (4:0) и през 1999 година: "Манчестър Юнайтед" - "Байерн" (Мюнхен) (2:1). За домакинство на финала през 2029 година се бори и "Уембли" в Лондон. "Сан Мамес" има по-голяма конкуренция за 2028, като там другите съперници са Олимпийският стадион в Лион, "Сейнт Якуб Парк" в Базел и "Али Сами Йен" в Истанбул.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 юни, а решението ще бъде взето от Изпълнителния комитет на УЕФА.