ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Шишков: Срокът за ремонта на пътя Видин – Вра...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22921931 www.24chasa.bg

Новият "Камп Ноу" иска финала в Шампионската лига

980
СНИМКА: РОЙТЕРС

Правителството на Испания даде зелена светлина Барселона и Билбао да бъдат кандидати за домакини на финалите на Шампионската лига през следващите години, пише вестник "Марка".

Реконструираният "Камп Ноу" в Барселона ще кандидатства да приеме финала в най-силния европейски турнир през 2029 година, а "Сан Мамес" в Билбао е сред спортните съоръжения, които искат да приемат финала на същия турнир при жените за 2028 година. Решението за тези финали ще бъде взето от УЕФА през месец септември. Предложението е било на испанския спортен министър Милагро Толон и е било одобрено от Съвета на министрите.

"Барселона" вече два пъти е приемал финали - през 1989 година: "Милан" - "Стяуа" (4:0) и през 1999 година: "Манчестър Юнайтед" - "Байерн" (Мюнхен) (2:1). За домакинство на финала през 2029 година се бори и "Уембли" в Лондон. "Сан Мамес" има по-голяма конкуренция за 2028, като там другите съперници са Олимпийският стадион в Лион, "Сейнт Якуб Парк" в Базел и "Али Сами Йен" в Истанбул.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 юни, а решението ще бъде взето от Изпълнителния комитет на УЕФА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)