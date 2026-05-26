Испанска легенда може да поеме "Милан"

Шави Снимка: туитър/Барселона

Бившият треньор на "Барселона" Шави е един от вариантите за треньорския пост на италианския Милан, съобщи "Кориере дело спорт". Златан Ибрахимович, съветник на американската инвестиционна компания Redbird, която е собственик на италианския клуб, лобира за испанския специалист, се казва в информацията.

Ръководството на "росонерите" търси съвременен треньор, който изповядва атакуващ стил на игра. По-рано беше съобщено, че "Милан" е уволнил старши треньора Масимилиано Алегри. Генералният мениджър Джорджо Фурлани и спортният директор Игли Таре също са освободени от постовете си.

Шави бе начело на "Барселона" от 2021 до 2024 г. Под негово ръководство каталунският отбор спечели испанското първенство и суперкупата на Испания.

