"Мачерата" обяви трансфера на Микаела Стоянова

Българската волейболна националка Микаела Стоянова е новото попълнение на италианския „Мачерата", обявиха от клуба.

20-годишната състезателка на поста диагонал преминава в тима от „Мегабокс Валефолия", с който през изминалия сезон спечели Купата на претендентите (трети по сила евротурнир).

Високата 194 см волейболистка израсна в школата на „Левски", за който игра до миналата кампания.

„Избрах „Мачерата", защото е перфектното място за развитие. Нямам търпение да започна тази нова глава от кариерата си", сподели Стоянова.