Мария Петрова: Нешка Робева е национално богатство. Още дълго да черпим от силния й дух (Видео)

"Нешка Робева за България е национално богатство, тя е несломим дух, от който само можем да черпим сили, опит, енергия." Това заяви пред "24 часа" трикратната абсолютна световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова и настоящ вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика. На 80-ия рожден ден на жената, с която порасна, за да стигне световния връх, Мария беше там, където сърцето й каза - в залата на "Левски" на "Герена", където дълго е тренирала под ръководството на Нешка. Защото и на 80-ия си рожден ден Робева реши да е там.

"Това, на което тя ме научи, е да не се предавам никога и да не приемам това, което съм постигнала, за достатъчно. А да искам да бъда по-добра, да постигна повече и да отида по-далече. За мен тя е голям учител, с когото минахме през различни фази. Преди бяхме треньор и състезател, а сега сме приятели. Това е жена, очертала моето детство. Която ми е помогнала да се изградя като човек, за което съм й много благодарна. И колкото и да съм имала трудни моменти в тази зала на "Герена", но толкова много ми е дала Нешка, толкова много ми е дала художествената гимнастика. Дълго да е сред нас, за да продължаваме да черпим от нейния опит и нейния силен дух", каза още Мария Петрова.

