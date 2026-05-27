Съседи събират пари на фен на “Райо” за финала

Съседи помагат на един от най-заклетите фенове на “Райо Валекано” да отиде на историческия финал в Лигата на конференциите. Днес испанците излизат в спора за третия по сила турнир на УЕФА срещу “Кристъл Палас”. А Иван Фернандес ще бъде на стадиона в Лайпциг. За фена това ще е първи мач в Европа, въпреки че е сред най-редовните посетители в местното първенство.

Причината - има син с ограничена подвижност и няма възможност да е далеч от дома за дни. Иван е портиер в жилищен комплекс, а хората там поставят кутия за дарения и табела - “Помогнете на Иван да отиде на финала”, няколко седмици преди двубоя. Инициативата е успешна и са събрани над 735 евро, което е достатъчно за привърженика на “Райо” за пътуването и билет за големия мач.