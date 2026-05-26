Реверансът към “Лудогорец” обезглавява съдиите

Станислав Тодоров излита на заседание на изпълкома

Скандалният реверанс към “Лудогорец” на Стоян Арсов и Васил Минев ще обезглави съдийската комисия още на следващото заседание на изпълкома. Със сигурност Станислав Тодоров ще бъде сменен, но към момента не е ясно с кого.

Съвсем логично Арсов и Минев са със спрени права за неопределено време, като дори щяло да се преразглежда мястото им в ранглистата. Това е малко странно, след като сезонът приключи. Минев пък в началото на годината бе издигнат в международен съдия и ако трябва да го сменяме, ще нарушим още повече отношенията си с УЕФА.

Двамата се направиха, че не виждат удар на Нахмиас с бутоните в гърдите на Леандро Годой. Ситуацията бе напълно същата като преди 11 години, когато сегашният директор на разградчани Козмин Моци влезе в корема на Стефан Николич. Близки до някогашния хегемон напомниха и тази, когато Раул Албентоса се опита да обезглави Клаудиу Кешерю. Вероятно да покажат, че критерият на българските съдии е еднакъв. Точно това обяви като цел Станислав Тодоров, като пое поста шеф на съдийската комисия.

От ЦСКА поискаха доживотни наказания за двамата рефери и БФС да пусне разговора им публично, за да се разбере точно какво са си казали. По подобен начин от съдийската комисия пуснаха такъв от “Левски” - “Лудогорец”, след това отрекоха, че е от тях и че провеждат разследване. Разследването така и не даде резултат.

Замълча и президентът на съюза Георги Иванов-Гонзо, който преди няколко месеца се направи на мъж и след като бе пропусната дузпа срещу ЦСКА, официално поиска главата на топрефера Георги Кабаков. Кабаков така и не видя наряд след акцията на шефа на футбола, но бе компенсиран с мачове в Саудитска Арабия и Кипър, не без знанието на съдийската комисия, вероятно забравила да изпрати наказанието до УЕФА. Ако пък е пратен с разрешение на евроцентралата, то това говори, че нямаме никакви отношения с Роберто Розети, който ръководи реферите на континента.

След наказанието на Кабаков спряха и редовните клипове на съдийската комисия за спорните моменти в кръга, вероятно отново по нареждане на Георги Иванов.

Гафът предизвика сериозен трус и от други клубове. “Ботев” също се оплака от съдийството в пловдивското дерби и недадена дузпа. Изпадналият “Добруджа” пък реши да се майтапи, като обяви, че преговаря с Радослав Гидженов и неговия мениджър Николай Москов, който управлява вече втородивизионния “Несебър”.

Ветераните на ЦСКА пък си направиха ново сдружение, като то бе оглавено от Радослав Здравков, а почетен президент стана Аспарух Никодимов. В управата влезе и представителят на България в Брюксел генерал-лейтенант Явор Матеев, Методи Томанов, Пламен Марков, Петър Витанов, Галин Иванов, Методи Деянов, Георги Илиев и Валентин Михов.

За “Лудогорец” остана утешението, че за пореден сезон Ивайло Чочев е Футболист на футболистите у нас. Разградчани спечелиха приза и при дамите чрез Моника Балиова. Треньор №1 стана Хулио Веласкес от “Левски”, а при жените - Рая Бонева от “Локо” (СтЗ). За най-прогресиращ млад играч призът отиде при Кристиан Балов (“Славия”).