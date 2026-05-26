Ресторант дава по шницел за всеки гол на Хари Кейн

Хари Кейн почти всяка седмица похапва по един огромен шницел, при това безплатно.

Ресторант в Мюхнен в близост до дома на тарана дава на нападателя на “Байерн” от традиционното ястие за Германия при всеки гол на нападателя като награда. В родината на Кейн - Англия, изчисляват, че новият носител на “Златната обувка” е изял 147 шницела, откакто премина в баварците от “Тотнъм” през 2023 г.

“Откакто стана ясно, че готвя за Хари, интересът към нашите шницели се увеличи многократно”, споделя собственикът на заведението Щефан Кастнер.

Самият Кейн пък вече се готви за световното в САЩ, Мексико и Канада. Нападателят на втори пореден мондиал ще изведе Англия с капитанската лента.