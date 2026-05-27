Шампионът "Левски" със 7 национали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седем футболисти на шампиона „Левски" получиха повиквателни за срещите на националните отбори в края на май и началото на юни 2026 г.

Защитникът Кристиан Димитров бе извикан в състава на представителния тим на България за приятелските мачове срещу Черна гора на 1 юни в Пловдив и срещу Молдова 5 юни в Кишинев.

Полузащитникът Асен Митков е повикан в младежкия национален отбор за приятелския мач срещу Северна Македония на 30 май на стадион „Витоша" в Бистрица.

Защитникът Кристиан Макун получи повиквателна за представителния тим на Венецуела за приятелския срещу Турция на 7 юни и срещу Ирак на 9 юни в Маями, САЩ.

Защитникът Никола Серафимов e повикан в националния отбор на Северна Македония за приятелските мачове срещу Босна и Херцеговина на 29 май в Сараево, срещу Турция на 1 юни в Истанбул и срещу Киргизстан на 4 юни в Битоля.

Вратарят Огнян Владимиров, полузащитникът Радостин Стоилов и нападателят Иво Мотев получиха повиквателни за юношеския национален отбор на България до 19 години за приятелските мачове срещу връстниците им от Албания на 4 юни и 7 юни на Национална футболна база „Бояна".