"Ботев" (Пд) обявява Станислав Генчев в 16 ч, Балтанов остава в отбора

Станислав Генчев ще поеме "Ботев" (Пд). Официалното му представяне ще е днес в 16 ч на пресконференция. За спеца това ще бъде втори престой на "Колежа".

Досегашният наставник на пловдивчани Лъчезар Балтанов ще остане в щаба на новия треньор на тима.

Генчев за последно работи в "Локо" (Сф), но не постигна поставената цел от ръководството на тима от "Надежда" и се раздели с клуба.

От "Ботев" (Пловдив) използваха социалните мрежи, за да благодарят на Лъчезар Балтанов за работата му начело на представителния отбор в последните месеци. Той замени на поста Димитър Димитров-Херо в средата на февруари и успя да класира "жълто-черните" в топ 8 на Първа футболна лига.

"ПФК Ботев" (Пловдив) изказва своята благодарност към Лъчезар Балтанов за свършената работа начело на представителния мъжки отбор.

Още от първия си мач младият специалист загатна за сериозния потенциал, с който разполага. Под негово ръководство отборът подобри значително представянето си и надвиши поставените пред него цели, класирайки се в топ 8.

В голяма част от допуснатите поражения тимът защити достойно емблемата на клуба, като не бива да бъдат подминавани и множеството съдийски грешки, които несъмнено повлияха върху част от негативните резултати.

"ПФК Ботев" ще продължи да инвестира в развитието на Лъчезар Балтанов в треньорската професия. Балтанов ще бъде част от щаба на новия старши треньор на представителния мъжки отбор.

Благодарим ти, Лъчо", написаха от клуба.