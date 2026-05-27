Черна гора с всичките си звезди срещу България

Националният отбор на Черна гора по футбол ще е с всичките си звезди за контролата с България. На 1 юни балканската държава гостува на селекцията на Александър Димитров в България.

Отборът на Черна гора вече направи три тренировки след като се събра на лагер. Последни към групата от 28 футболисти се присъединиха Марко Янкович и Андрия Булатович. Отборът, воден от един от най-успешните местни футболисти Мирко Вучинич, се подготвя на базата на футболния съюз на страната, а единствено четвъртият вратар Мишо Дублянич от "Рудар" (Приедор) не е дошъл, защото има ангажименти в Босна и Херцеговина.

Първоначално групата трябваше да бъде от 29 футболисти, но още в първия ден стана ясно, че има един отпадащ заради контузия - нападателят Алекса Ланкович, който е получил мускулна контузия в последната си изява за клубния си тим Вараждин (Хърватия).

Голямата звезда на тима Никола Кръстович от италианския Аталанта по всяка вероятност ще води атаката и срещу България, а в групата има и двама футболисти с българска връзка. Един от тях е Огнен Гашевич от ЦСКА 1948, а другият е Слободан Рубежич, играл за кратко в "Арда" (Кърджали) и в момента съотборник с българите Виктор Попов и Владимир Николов в полския "Корона" (Келце). Ветеранът Стефан Савич, който в момента носи екипа на "Трабзонспор", също е повикан.

Ето и играчите на Черна гора:

Вратари: Даниел Петкович (Лиепая, Латвия), Балша Попович (ОФК Београд, Сърбия), Бенямин Криестарац (Морнар Бар), Дишо Дублянич (Рудар Приедор, Босна и Херцеговина)

Защитници: Стефан Савич (Трабзонспор, Турция), Адам Марушич (Лацио, Италия), Марко Вешович (Локомотива Загреб, Хърватия), Игор Вуячич (Рубин Казан, Русия), Никола Шипчич (Астерас Триполис, Гърция), Слободан Рубежич (Корона Келце, Полша), Милан Роганович и Стефан Милич (Партизан Белград, Сърбия), Марко Перович (Атлетико Мадрид Б, Испания), Огнен Гашевич (ЦСКА 1948, България), Андрия Ражнятович (Сутиеска Никшич)

Полузащитници: Марко Янкович (Карабах, Азербайджан), Сеад Хакшабанович (Малмьо, Швеция), Дритон Цамай (Нови Пазар, Сърбия), Стефан Лончар (Акрон Толияти, Русия), Милан Вукотич (Партизан Белград, Сърбия), Милош Бърнович (Арсенал Тула, Русия), Андрия Булятович (Ланс, Франция), Марко Шимун (Сутиеска Никшич)

Нападатели: Никола Кръстович (Аталанта, Италия), Милутин Осмаич (Престън НЕ, Англия), Виктор Джуканович (Дунайска стреда, Словакия), Андрей Костич (Партизан Белград, Сърбия), Балша Секулич (Морнар).