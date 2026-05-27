Националка ще играе за турски гранд

Волейболната националка Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския гранд "Екзаджъбашъ" (Истанбул), който е финалист от последното издание на Шампионската лига.

Състезателката на поста диагонал, която е продукт на академията на пловдивския клуб и преминава през всички възрастови формации, е част от представителния тим на от сезон 2020/2021. За този период тя триумфира шест пъти като шампион на България в Националната волейболна лига Демакс и шест пъти взе Купата на страната.

20-годишната състезателка бе неизменна част от състава на маричанки в последните шест сезона в групите на Шампионската лига, като през настоящата кампания завърши като втората най-добра реализаторка в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.