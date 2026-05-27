Световен вицешампион с България направи престижен трансфер

Българският волейболен национал Георги Татаров направи престижен трансфер. Той ще продължи кариерата си в италианския гранд „Милано", където ще бъде съотборник със звездата Робертланди Симон.

Новината бе съобщена от новия треньор на тима Гийермо Фаласка, който е впечатлен от представянето на 23-годишния посрещач по време на двата му сезона на Ботуша с екипа на „Гротадзолина".

Преди този трансфер Татаров игра финал и спечели сребърните медали в Турция с „Галатасарай" (Истанбул), след като приключи кампанията на "Гротадзолина".

Световният вицешампион има престой и във Франция, а у нас израсна в ЦСКА.