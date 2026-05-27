Историческа среща за влизане на Таекуондо в Юнеско се проведе в София

Резиденция "Врана" бе домакин на историческа среща за включване на Таекуондо в нематериалното културно наследство на Юнеско. На събитието присъстваха Че Чун Чой - представляващ комисията към Парламента на Южна Корея по инициативата за включване на "Таекуондо" като част от културното наследство на "UNESCO", Слави Бинев - в качеството си на член на Съвета на Световната федерация и зам.председател на комисията към Парламента на Южна Корея за включване на Таекуондо като част от културното наследство на "UNESCO", и основен организатор на събитието, Китин Муньос, Посланик на Добра воля към "UNESCO", Княз Симеон, внук на Цар Симеон II, Милен Керемедчиев - бивш зам.министър на Външните работи, Парк Санг Хюн- представител на Световната таекуондо централа Kukkiwon в България, Сон Джин Парк- представител на медиите от Южна Корея и д-р Ивайло Шалафов- домакин на цялостното събитие. Значимостта на срещата се крие във факта, че подобна инициатива може да бъде реализирана единствено чрез съвместни действия на двете Кореи – държави с едни от най-сложните отношения в света.

"България не е само една страна, част от Европейския съюз. България може да стане страна за решаване на доста сериозни геополитически проблеми. Искам да благодаря на Негово Величество, че ни даде възможността тази среща да се проведе в неговия дом, което показва неговото отношение, към решаване на световни проблеми. Идеята, че Таекуондо трябва да бъде признато от "UNESCO" за нематериално културно наследство, е че това може да послужи за един мост между Северна и Южна Корея, и да послужи за мира, което е една от основните цели на "UNESCO". Таекуондо не трябва да бъде разглеждано само като спорт, а като една възможност за решаване на проблемите в обществото. Бойните изкуства не са само да се научиш да риташ, те са възможност да изповядваш определена култура, да се научиш да бъдеш благороден, защото само силният човек може да бъде благороден. Именно това е, което ни свързва с Негово Височество и Негово Величество", сподели Слави Бинев след срещата.

"България има изключително спокойни политически отношения, както със Северна, така и с Южна Корея. Нашата страна е една от малкото, които имат посолства и в двете страни. България има възможности да препредава дипломатически съобщения по свои канали и към двете страни. Ние сме една толерантна държава към всички страни в този разговор. Много е важно кандидатурата към "UNESCO" да бъде изпратена и от Северна и Южна Корея", сподели Милен Керемедчиев.

"Искам да благодаря на г-н Китин Муньос и на Слави Бинев, както и на Принц Симеон за отношението, което имат към този процес. Благодарен съм за помощта, която се оказва. Радвам се, че ние стартирахме този процес именно от България през 2022г. по време на световното първенство по таекуондо в София, когото имаше срещи и с представители на ITF на най-високо ниво. Именно поради тази причина държа този процес да завърши именно тук в България", бе мнението на Че Чун Чой - представляващ комисията към Парламента на Южна Корея по инициативата за включване на "Таекуондо" като част от културното наследство на "UNESCO".

"Като представител на добра воля към "UNESCO" повече от 30 години съм виждал много кандидатури за нематериално наследство, но тази кандидатура, която е подкрепена от г-н Слави Бинев, е точно това, което "UNESCO" се опитва да направи. Дори повече от това. Ако оставим настрани спорта, тук става дума за нормалното кореспондиране на Северна и Южна Корея, което е огромното послание, което " UNESCO" се опитва да отправи не само към двете страни, но и към целия свят, за това, че мирът трябва да възтържествува. Нашето семейство е тясно свързано с таекуондо и много държим това да се случи", сподели Китин Муньос пред журналисти.