Гръцки рефер свири на националите срещу Черна гора в Пловдив

Гръцкият съдия Янис Пападопулос ще ръководи контролната среща между националните отбори на България и Черна гора в понеделник, съобщиха от УЕФА. 44-годишният арбитър е със значка на ФИФА от 2015-а година, но през отиващия си сезон е имал едва едно международно назначение. И това е срещата от втория кръг на Лигата на конференциите между "Динамо" (Минск,) и "Егнатия" (Рожгожина).

Помощници на Пападопулос на мача България – Черна гора ще бъдат Андреас Мейнданас и Полихронис Костарас. Фотиос Полихронис пък ще бъде четвърти съдия.

Срещата в Пловдив на стадион „Христо Ботев" ще се играе на 1-и юни от 19,00 часа и е първата от двете юнски проверки за „лъвовете". Четири дни по-късно селекцията на Александър Димитров ще гостува на Молдова във втория си мач, който е и генерална репетиция преди старта на Лигата на нациите на УЕФА в края на месец септември.