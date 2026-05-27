Бентли удари друга кола отзад в центъра на Пловдив

Посланикът ни в Аржентина посрещна националките по волейбол

Стоян Михайлов с отбора Снимка: БФВ

Посланикът на България в Аржентина Стоян Михайлов посрещна женския национален отбор по волейбол на България в Буенос Айрес. По-късно националките ще отпътуват за град Санта Фе.

Българския тим пристигна за две контроли срещу домакините на 30 и 31 май преди старта на Лигата на нациите.

Мачовете са част от подготовката на състава за първия турнир от Лигата на нациите, който ще се проведе в Бразилия следващата седмица, информират от Българската федерация по волейбол.

Водач на делегацията на България е легендата Димо Тонев, а старши треньорът Марчело Абонданца се възхити от прекрасното посрещане на българите в Аржентина.

