Бентли удари друга кола отзад в центъра на Пловдив

Каспер Шмайхел приключи с футбола

Бившият вратар на "Лестър" Каспер Шмайхел подава ръка на звездата на "Манчестър Юнайтед" Кристиано Роналдо

Вратарят на датския национален отбор и „Селтик" Каспер Шмайхел обяви, че се оттегля от професионалния футбол на 39-годишна възраст. Причината е сериозна контузия в рамото, от която не успява да се възстанови напълно.

Травмата е получена през март 2025 г. в мач срещу Португалия и се е влошила през февруари 2026 г. при двубой срещу „Щутгарт". Последният мач в кариерата му остава срещата срещу „Хибърниън" на 22 февруари.

„Консултирах се с експерти и те бяха категорични, че не мога да играя на най-високо ниво. Футболът не ми дължи нищо, получих толкова много възможности и преживявания", сподели Шмайхел, който е син на легендарния Петер Шмайхел.

Акценти от кариерата на Шмайхел:

Национален отбор: 120 мача за Дания, участие на две световни първенства (2018 и 2022) и полуфинал на Евро 2020.

„Лестър": Най-значимият му клубен престой (479 мача), извеждащ до историческата титла във Висшата лига (2015/2016) и купата на Англия (2021).

Други клубове: Започва кариерата си в „Манчестър Сити", преминава през „Ница" и „Андерлехт", а със „Селтик" печели две титли на Шотландия и купата на лигата.

