Станислав Генчев с безсрочен договор в “Ботев” (Пд)

3 г. по-късно Станислав Генчев отново ще води “Ботев” (Пд). Младият специалист бе обявен за новия треньор на най-стария клуб у нас. Договорът на наставника ще е безсрочен, обясни благодетелят на клуба Илиян Филипов.

В щаба на Генчев ще бъде и Лъчезар Балтанов, който бе начело на “Ботев” в края на завършилия наскоро сезон. При първия си престой на “Колежа”, през сезон 2023 г., наставникът изкара само 6 мача.

За последно Генчев бе начело на “Локо” (Сф), но столичните “железничари” се разделиха с наставника заради незадоволителни резултати.