Кристиано отказал на Шакира

Кристиано Роналдо е може би единственият от големите звезди на световното, който не участва в официалния клип на песента на Шакира и Бърна Бой “Дай, дай”.
Във видеото се виждат Лионел Меси, Хари Кейн, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе.
Същото така е поканена и група от танцьори от Уганда.
Това е втората официална песен на Шакира за световно, като първата бе преди 16 години в Република Южна Африка.
Бившата на Жерар Пике призна в интервю, че в момента имала прекалено много ангажименти, за да се занимава с мъже. Тя искала да има повече време с децата си. Пике обаче бързо си намери нова любов.
Двамата имат двама синове - Милан и Саша.