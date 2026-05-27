Кристиано отказал на Шакира

Кристиано Роналдо е може би единственият от големите звезди на световното, който не участва в официалния клип на песента на Шакира и Бърна Бой “Дай, дай”.

Във видеото се виждат Лионел Меси, Хари Кейн, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе.

Същото така е поканена и група от танцьори от Уганда.

Това е втората официална песен на Шакира за световно, като първата бе преди 16 години в Република Южна Африка.

Бившата на Жерар Пике призна в интервю, че в момента имала прекалено много ангажименти, за да се занимава с мъже. Тя искала да има повече време с децата си. Пике обаче бързо си намери нова любов.

Двамата имат двама синове - Милан и Саша.