Отложиха дело за 5 изнасилвания срещу ас на Гана

Делото срещу ганайския национал Томас Партей е отложено за ноември, след като стана ясно, че той е част от състава на Гана за световното. То трябваше да се гледа на 8 юни, а сега ще започне през ноември. Ще отнеме 4 до 6 седмици и ще приключи с присъда.

32-годишният Партей изкара сезона във “Виляреал”, след като от “Арсенал” отказаха да подновят договора му.

Точно преди да напусне Англия, Партей бе обвинен в три изнасилвания на британки в луксозния си дом, както и в хотел в Испания. Малко след това се появиха още две обвинения за изнасилване и едно за сексуално насилие, след като Патрей легнал върху момиче и започнал да го целува.

Играчът категорично отрича всички обвинения. Според адвоката му той напълно съдействал на полицията по време на цялото разследване на ситуацията.

Късметът за Гана е, че в момента Партей се води неосъждан. В противен случай САЩ нямаше да му издаде виза, за да влезе в страната. Всеки с присъда, дори условна, за сексуално престъпление отнася черен печат от американците.

Партей още като дете заминава от Гана в Испания, където минава през школите на “Леганес” и “Атлетико” (Мадрид). След това подписва договор с мадридчани и след това е даден последователно под наем на “Майорка” и “Алмерия”.

По това време дефанзивният полузащитник е забелязан от скаута на “Лудогорец” и разградчани правят оферта на “Атлетико”. От клуба обясняват това на Чоло Симеоне, който започва да гледа младока и не след дълго го прави титуляр.

“Арсенал” плаща за него 50 милиона евро и той записва пет сезона за настоящия шампион във Висшата лига. Прибира се в Испания и през миналия сезон играе в почти всички мачове за “Виляреал”.

С “Атлетико” е шампион на Испания, носител на трофея в Лига Европа и суперкупата на УЕФА, като записва и финал на Шампионската лига. С “Арсенал” има само една суперкупа на Англия.