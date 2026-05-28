Англичаните със защита срещу дронове и шпиони

Томас Тухел е взел всички мерки срещу евентуалните шпиони по време на световното.

Всички охранители на базата на англичаните, която е в близост до Канзас Сити, ще бъдат въоръжени със специални пушки, които могат да блокират дронове. Взети са и мерки да се не допускат външни лица до хотела.

Операцията се ръководи от ФБР, но ще бъдат викнати и британски охранители, които са свикнали с националите.

Англичаните са един от най-капризните отбори на първенството. Преди седмица стана ясно, че Тухел е наредил всеки от играчите да си носи топер за матрак и възглавница, защото тези в хотела били прекалено твърди.

На Острова все още вярват, че някой ден могат да се преборят за световната титла за първи път от 1966 г., когато печелят единственото си световно, и то на родна земя. Обикновено надеждите се изпаряват доста преди финала на шампионата.

Сега обаче национален селекционер е германец, който няма да позволи на т. нар. звезди на английския футбол да правят каквото си искат. Тухел вече предизвика смут сред феновете със състава, който обяви и извън него останаха доста сериозни имена. Той обаче искал играчи, които да могат да воюват.