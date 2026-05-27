Сестри Стоеви прегазиха тайванки на турнир с награден фонд 1 млн. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, доминираха изцяло и победиха лесно номер 11 в световната ранглиста Ин-Хуей Хсу и Юн Ли (Тайван) с 21:10, 21:8 за 23 минути.

Следващите съпернички на българките ще станат ясни по-късно днес.

Любопитен факт е, че преди 20 години в същата зала в Сингапур треньорката на сестрите Петя Неделчева е достигнала до полуфиналите на сингъл.

През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.