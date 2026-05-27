ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бентли удари друга кола отзад в центъра на Пловдив

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22928116 www.24chasa.bg

Сестри Стоеви прегазиха тайванки на турнир с награден фонд 1 млн. долара

872
Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, доминираха изцяло и победиха лесно номер 11 в световната ранглиста Ин-Хуей Хсу и Юн Ли (Тайван) с 21:10, 21:8 за 23 минути.

Следващите съпернички на българките ще станат ясни по-късно днес.

Любопитен факт е, че преди 20 години в същата зала в Сингапур треньорката на сестрите Петя Неделчева е достигнала до полуфиналите на сингъл.

През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)