Бентли удари друга кола отзад в центъра на Пловдив

"Лацио" се раздели с Маурицио Сари

"Лацио" се разделя със старши треньора Маурицио Сари по взаимно съгласие, обявиха от отбора от серия "А".

67-годишният специалист приключи втория си престой в столичния клуб след един сезон, който завърши с поражение от "Интер" във финала за купата на Италия и девето място в елита на Италия.

Краткото му завръщане в "Лацио" контрастира рязко с първоначалния тригодишен мандат на Сари от 2021-а до 2024 година, през който той изведе отбора до второ място в лигата през 2023-а, преди да напусне поради семейни причини.

Италианските медии съобщават, че Сари ще поеме тима на "Аталанта" в близко бъдеще, докато бившият селекционер на Италия Дженаро Гатузо ще застане начело на Лацио.

Промяната идва дни след като "Милан" се раздели със старши треньора Масимилиано Алегри - ден след края на сезона в серия "А".

