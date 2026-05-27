ЦСКА запази Христо Янев и взе бивш заместник-кмет на Враца

В ЦСКА нямат нужда от противници, те сами се самоизяждат. Тази максима се потвърди и в сряда, когато от клуба обявиха, че Христо Янев е подновил договора си за старши треньор за още 2 години.

Само броени часове след това организираните фенове на клуба излязоха със специално изявление, че ще подкрепят отбора както преди, но няма да подкрепят треньора.

Янев пое за втори път ЦСКА, след като тимът бе пред изпадане в началото на първенството под ръководството на Душан Керкез.

След като всичко за първенството бе приключено, се появи Янев, който в крайна сметка вкара тима в първата четворка и спечели купата, което класира тима за Лига Европа след 2 сезона пауза, което не се бе случвало за историята на “червените”.

Според статистиката Христо Янев е спечелил само 2 точки по-малко от наставника на “Левски” Хулио Веласкес, който направи вечния съперник шампион. И то след ритуалното убийство на ЦСКА в последния двубой срещу “Лудогорец” в Разград.

Явно на феновете това е крайно недостатъчно, както и инвестициите, които прави собственикът Валтер Папазки.

В момента приключва реновирането на стадион “Българска армия”, работи се усилено по терените за юношите на чисто новата база край летището в София и се реновира терен в “Панчарево”, където тренира първият отбор.

Запалянковците на ЦСКА отдавна имат славата на “глорихънтъри”, или на хора, които ходят да подкрепят отбора си единствено когато побеждава. След като започне кризата, изчезват яко дим и започват да цитират т. нар. легенди кой става и кой не става за тима.

За първи път в най-новата история на ЦСКА има собственик, който инвестира в клуба, и то с милиони, но това така и не успокои духовете по трибуните.

Янев дори е обвиняван, че излезе с нещо като втори състав във вечното дерби, като съвсем спокойно се забравя, че ако беше пуснал титулярите, нямаше да остане с кого да излезе във финала за купата срещу “Локо” (Пд).

От няколко дни на работа в ЦСКА е привлечен и бившият заместник-кмет на Враца Александър Владимиров. В началото на май той напусна поста си в общината и остана само съветник на кмета Калин Каменов, който е и член на изпълкома на БФС.

Владимиров отговаряше и за спорта във Враца, който разполага с няколко отбора в елита на България, но това също не вълнува гражданите на града.

Феновете на ЦСКА са бесни заради видео, в което треньорът обиждал лидера им Иван Велчев-Кюстендилеца.

Бившият капитан на ЦСКА Иван Турицов е минал успешно медицинските прегледи в грузинския “Динамо” (Батуми) и се очаква трансферът му да бъде обявен след паузата за националните отбори.

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов продължава да е най-скъпият играч от Беларус, твърдят медиите в родината му. Той е оценен на 2 милиона евро. След него е полузащитникът на “Витебск” Валери Храмика, който е оценен на 1,5 милиона евро. На трето място е защитникът на “Криля Советов” Кирил Пяченин - 1,2 милиона, следван от още един футболист на ЦСКА Макс Ебонг - 1 милион.

Втори ден след инцидента на мача “Лудогорец” - ЦСКА, на който реферите Стоян Арсов и Васил Минев не видяха удар от каратето срещу Леандро Годой, президентът на БФС Георги Иванов пази мълчание. Когато ставаше въпрос за решение в полза на “червените”, той използва официалния сайт за становище, че Георги Кабаков не трябва да получава повече наряди.

И в тази обстановка в Борисовата градина продължават да водят войни помежду си.

