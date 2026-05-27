Роден в Асеновград тенисист с победа на "Ролан Гарос", чака №1 в схемата

Роденият в Асеновград Васил Кирков продължава към кръг II на "Ролан Гарос". Българинът, който се състезава за САЩ, и неговият партньор Барт Стевенс (Нид) победиха 7:6, 5:7, 6:4 представителите на домакините Корентен Муте и Лука ван Асче в първия кръг на турнира в Париж.

По този начин Кирков и нидерландецът си уредиха среща с шампоните от миналата година и поставените под номер 1 в схемата Марсел Гранолерс (Исп) и Орасио Себайос (Арж). Тандемът е един от най-добрите в света. През миналата година испанецът и аржентинецът спечелиха и US Open.

Роденият в България тенисист e номер 55 в света при двойките. Кирков заминава за САЩ, когато е много малък, заедно с цялото си семейство. Негов първи треньор е баща му Стоян.