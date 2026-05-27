Нападател в националния учи български по време на лагерите с тима

Лукас Петков, който помогна на своя “Елверсберг” да се класира за елита на Германия - Бундеслигата, учи български, докато е на лагери с представителния ни тим. Офанзивният играч попадна в сметките на селекционера на България Александър Димитров за юнските проверки с Черна гора и Молдова. В понеделник в Пловдив представителният ни тим посреща Черна гора. 4 дни по-късно пък гостуваме в Кишинев. Това са последни мачове преди Лигата на нациите - турнир, който може да ни прати евентуално на бараж за европейското през 2028 г.

Петков е роден във Фридберг, Бавария, Южна Германия. Връзката му с България е от неговия дядо от страна на баща му. Преди 3 г. Лукас за първи път бе повикан в националния ни отбор. Разбираемо, няма къде да научи български и с кого да комуникира в Германия, където живее и играе. Но все пак се опитва да понаучи езика ни покрай лагер-сборовете с представителния ни тим.

“Българският ми все още не е достатъчно добър, въпреки че се опитвам да комуникирам със съотборниците ми на български”, каза Петков. Относно очакванията си за двете контроли играчът на “Елверсберг” сподели, че се надява тимът ни да запише две победи.

“Много съм радостен, че след 2 години се завръщам в националния отбор. Благодаря на треньорския щаб и всички ръководители. Има доста голямо вълнение от моя страна. Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия. Моите амбиции са да спечелим тези два мача и да зарадваме цяла България”, каза Патрик-Габриел Галчев. Бившият играч на “Левски” призна, че адски много се е зарадвал, когато “сините” са станали шампиони у нас.

