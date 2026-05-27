Датчанин (но не Вингегор) спечели етапа в обиколката на Италия

34-годишният датчанин Михаел Валгрен от тима на EF Education-EasyPost спечели 17-ия етап от колоездачната обиколка на Италия.

Валгрен се изстреля с лекота в последния километър, изминавайки разстоянието от Касано д'Ада до Андало за 4.41:33 часа.

В генералното класиране продължава да води друг от Дания - Йонас Вингегор (Team Visma-Lease a Bike), който запази аванса си и има общо време от 66.57:14 часа, следван от австриеца Феликс Гал от Decathlon CMA CGM Team - на 4:03 минути след лидера.

Следващият етап е в четвъртък от Фай дела Паганела до Пиеве ди Солиго.