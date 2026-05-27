Илиан Илиев си тръгва от ЦСКА

Илиан Илиев-младши си тръгва от ЦСКА, обяви той самият. Синът и пълен адаш на знаковата фигура за "Левски" Илиан Илиев-старши е с изтичащ следващия месец договор и явно той няма да бъде подновен.

"Благодарен съм, че имах възможността да бъда част от този велик клуб и да нося червената фланелка.

Имаше трудни моменти и разочарования, но хубавите са много повече. Спечелената купа е нещо, което винаги ще ни свързва и ще остане специален спомен за мен.

Благодаря на съотборниците, които с времето станаха не просто колеги, а приятели. Благодаря и на всички хора в клуба, които бяха част от този път.

Благодаря на феновете за подкрепата и любовта през цялото време. Именно вие правите този клуб толкова специален и винаги съм усещал силата ви зад отбора.

Пожелавам много успехи занапред.

Благодаря и само ЦСКА!", написа Илиев.