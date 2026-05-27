Кечистът Мирослав Русев към свой опонент: Тази вечер ще те Bangaranga-на

Българският кечист Мирослав Барняшев - Русев привлече сериозно внимание от американската публика по време на шоуто WWE Raw – едно от най-гледаните седмични предавания в света на професионалния кеч.
В хода на излъчването Русев се обърна към своя опонент с провокативна реплика, която бързо стана тема в социалните мрежи: „Тази вечер ще те Bangaranga-на".
Фразата предизвика множество реакции сред феновете и онлайн общностите, като за кратко се превърна в вирусно съдържание. Появата на българина в шоуто и използването на нестандартния израз допълнително засилиха интереса на американската аудитория към неговото участие.
Думата Bangaranga стаnа популярна в България именно покрай песента на Дара за "Евровизия", с която тя спечели конкурса и предизвиква силен обществен и медиен отзвук. Дара е първата българка, спечелила състезанието.
Още преди победата терминът започва да се използва като част от сценичната и маркетингова идентичност на песента. В музикалния контекст на песента думата се свързва с енергия, свобода и бунтарско настроение.
След успеха на Дара на "Евровизия" думата бързо излезе и извън рамките на песента и се превърна в интернет феномен у нас.
Rey Mysterio vs Rusev TONIGHT! 🔥— WWE (@WWE) May 26, 2026
