Англия пред исторически хеттрик! "Кристъл Палас" триумфира в Лигата на конференциите

Английската Висша лига има шанса да запише исторически хеттрик, откакто европейските клубни турнири отново са 3 (от сезон 2021/2022).

Очаквано в "Кристъл Палас" би във финала на третата по сила континентална надпревара - Лигата на конференциите, испанския "Райо Валекано", макар и само с 1:0.

В Лайпциг (Гер) френският национал Жан-Филип Матета бе точен в 51-ата мин.

Така "Палас" последва "Астън Вила", който удари 3:0 "Фрайбург" във финала на Лига Европа и взе първия трофей за родината на футбола.

В събота нейният нов първенец "Арсенал" излиза в спор за №1 в Шампионската лига срещу актуалния носител на купата ПСЖ в Будапеща.

При успех на "артилеристите" Висшата лига, която е с реномето на най-силно първенство в света, ще държи и трите европейски трофея.

За "Палас" това е първи триумф в Европа, а за мениджъра му - австриеца Оливер Глазнер, е втори. С германския "Айнтрахт" (Франкфурт) той стана победител в Лига Европа преди 4 г.

Миналата година пък с "Палас" вдигна купата на Англия.