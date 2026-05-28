Григор Димитров и Иван Иванов заедно на турнир в Ирландия

В програмата на Григор Димитров за момента има още един турнир на трева.

Най-добрият български тенисист получи уайлд кард за Майорка. Но бившият №3 в света е и в списъка за “Чалънджър” в Дъблин от 15 юни. С този турнир професионалният тенис се връща в Ирландия след отсъствие от 18 години.

В списъка като №1 в света при юношите е и Иван Иванов. Носителят на титлите за юноши от “Уимбълдън” и US Open за миналия сезон и обявен за световен шампион до 18 г. на международната федерация има гарантирана покана за квалификациите при мъжете в турнира от “Големият шлем” в Лондон.

Иван Иванов СНИМКА: БФТенис

Това е традиция на “Уимбълдън” и така през 2009 г. Григор Димитров игра в основната схема, но се отказа заради контузия срещу Игор Куницин (Рус). Тъй като турнирът в Майорка съвпада с квалификациите за “Уимбълдън”, Димитров се надява организаторите да му дадат уайлд кард. Иначе няма как да участва заради класирането си (168-и тази седмица).