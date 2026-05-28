Илия Груев №1 по средно спечелени точки на мач за “Лийдс” във Висшата лига

Сезонът в най-силното първенство на света - английската Висша лига, приключи, а “Лийдс” на национала Илия Груев изпълни голямата си цел.

Тимът на футболист №1 на България за миналата година запази мястото си в елита, завършвайки на 14-ото място от 20 отбора.

26-годишният дефанзивен халф, който се превърна в първия българин във Висшата лига след пауза от над 11 г., даде своя принос за оставането в нея, а това се онагледява най-добре от една статистическа класация.

Тя е за най-много спечелени средно точки на мач от даден играч на “Лийдс” във Висшата лига. Груев е на нейния връх с 1,52 т.

Толкова е заработил “Лийдс”, когато нашето момче е било на терена във Висшата лига.

Илия взе участие в 23 от общо 38 мача за сезона, като последните 5 пропусна заради контузия - увреждане на менискуса. Общо във въпросните 23 срещи Груев е играл 1324 минути. Националът бе 14 пъти титуляр.

След него в подреждането с по 1,50 т. средно на мач са Себастиан Борнау и Сам Байрам, но те са играли значително по-малко от Груев. Четвъртият Ао Танака (1318 мин) има 1,43 т. Следват Джеймс Джъстин (1896 мин) и Шон Лонгстаф (1006 мин) с 1,41 и 1,35 т.

В момента Груев се възстановява от травмата, като ще бъде готов за старта на подготовката на “Лийдс” в началото на юли.