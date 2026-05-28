И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Половината Висша лига ще играе в Европа

"Палас" би 1:0 "Райо" в Лайпциг. СНИМКА: РОЙТЕРС

9 от всички 20 тима от английската Висша лига ще играят в европейските турнири през следващия сезон.

Това се узакони след триумфа на "Кристъл Палас" в Лигата на конференциите. В спора за отличието тимът победи 1:0 "Райо Валекано".

Заради трофея си тимът от Лондон, който иначе завърши на 15-ото място в елита на Англия, ще играе в Лига Европа през сезон 2026/2027. Във втория турнир на УЕФА ще се подвизават още "Борнемут" и "Съндърланд".

"Брайтън" пък ще бъде английският представител в Лигата на конференциите.

За втора поредна година най-силното първенство на планетата ще има цели 5-има представители в Шампионската лига. Квота за там имат шампионът "Арсенал", "Манчестър Сити", "Манчестър Юнайтед", "Ливърпул" и "Астън Вила".

