Котдивоарец пренаписа историята на европейския футбол

Еван Гесан влезе завинаги в историята на европейския футбол.

24-годишният играч се превърна в първия, който успява да спечели 2 трофея от турнири на УЕФА в един сезон.

Нападателят бе част от тима на "Кристъл Палас", който спечели Лигата на конференциите. Освен от третия по сила турнир на европейската централа, котдивоарският национал има медал и от Лига Европа. Причината - Гесан бе част от "Астън Вила", който триумфира в Лига Европа. През януари обаче Еван премина в лондонския тим.

Въпреки че от няколко месеца не е част от бирмингамци, Гесан ще има медал от Лига Европа. За "Вила" през есента той игра 7 мача и вкара 2 гола в турнира. За да получиш отличие в европейските турнири правилата са различни от местните първенства и там медал са полага на всеки бил част от тима по време на кампанията.