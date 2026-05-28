ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22931742 www.24chasa.bg

Котдивоарец пренаписа историята на европейския футбол

1268
СНИМКА: РОЙТЕРС

Еван Гесан влезе завинаги в историята на европейския футбол.

24-годишният играч се превърна в първия, който успява да спечели 2 трофея от турнири на УЕФА в един сезон.

Нападателят бе част от тима на "Кристъл Палас", който спечели Лигата на конференциите. Освен от третия по сила турнир на европейската централа, котдивоарският национал има медал и от Лига Европа. Причината - Гесан бе част от "Астън Вила", който триумфира в Лига Европа. През януари обаче Еван премина в лондонския тим.

Въпреки че от няколко месеца не е част от бирмингамци, Гесан ще има медал от Лига Европа. За "Вила" през есента той игра 7 мача и вкара 2 гола в турнира. За да получиш отличие в европейските турнири правилата са различни от местните първенства и там медал са полага на всеки бил част от тима по време на кампанията.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание