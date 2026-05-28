Участието на Неймар на световното е под въпрос

Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди мондиал 2026, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата Северна Америка през следващия месец под съмнение.

34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия в тренировъчния център Гранжа Комари и е бил изпратен в частна клиника в Терезополис.

„Няма да публикуваме допълнителна информация, докато медицинският щаб на бразилския национален отбор не завърши прегледите си", написаха от ръководния орган на футбола в страната.

5-кратните първенци на света ще проведат още три сесии в Гранжа Комари преди да изиграят приятелски мач срещу Панама на стадион „Маракана" в неделя.

Мениджърът Карло Анчелоти все още не може да разчита на други трима футболисти, които бяха сред 26-те повикани от италианския специалист за световните финали през следващия месец. Това са Габриел Магаляеш и Габриел Мартинели от "Арсенал", както и Маркиньос от "Пари Сен Жермен", които имат ангажимент с клубните си отбори във финала на Шампионската лига в събота.

След двубоя срещу Панама, Бразилия играе срещу Египет за последната си контрола на 7 юни, преди да започне участието си група „C" на мондиала срещу Мароко на 13 юни. Останалите отбори, срещу които ще се изправи южноамериканската страна в груповата фаза, са Шотландия и Хаити.