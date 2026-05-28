Ас на "Левски" загатна, че напуска шампиона

Избраният за най-добър защитник на България - Майкон от "Левски", загатна за раздяла със "сините". Преди няколко седмици бразилецът помогна на столичани да спечелят титлата след 17-годишно чакане.

"Последен мач в Първа лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това", написа Майкон в социалната мрежа.

Интерес към бразилеца има от редица европейски клубове, както и такива от неговата родина.

26-годишният ляв бранител изигра 42 мача през този сезон с екипа на "Левски". В тях вкара 5 гола и се отчете със 7 асистенции.