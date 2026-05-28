И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Железният стълб в защитата на "Манчестър Юнайтед" идва в Бургас за "Мача на Надеждата", организиран от фондацията на Стилиян Петров.

Видич е истински еталон за мъжество, безкомпромисна игра и лидерски дух на терена. Легендарният капитан на "червените дяволи" записва точно 300 мача за клуба, печелейки 5 титли на Англия и Шампионската лига. Сърбинът, избиран два пъти за Играч на сезона във Висшата лига, е готов да даде всичко от себе си за голямата кауза!

Сърбинът се присъединява към Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли, Дейвид Бентли, Йоргос Самарс, Себастиен Басонг и Били Уингроув.